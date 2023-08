Transfermarkt: Pavard-Ersatz? Bayern hat einen Favoriten!

Die Suche des FC Bayern nach einem neuen Rechtsverteidiger geht in die entscheidende Phase. Nach SPORT1 -Informationen ist nun Chelsea-Profi Trevoh Chalobah der Favorit auf die Nachfolge des abwanderungswilligen Benjamin Pavard.

Gespräche zwischen dem deutschen Rekordmeister und den Blues laufen bereits seit Montagabend. Einzige Hürde: Um den 24-Jährigen zu verpflichten, müssen die Bayern womöglich auf ihr gewünschtes Modell aus Leihe plus Kaufoption verzichten - denn Chelsea möchte den Spieler gerne direkt verkaufen.

Chalobah ist flexibel einsetzbar, kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der rechten Seite spielen. Auch im defensiven Mittelfeld ist der ehemalige englische U21-Nationalspieler bereits aufgelaufen.

Deadline bei Pavard

Vergangene Saison absolvierte er 34 Pflichtspiele für die Londoner, darunter 25 in der Premier League sowie sechs in der Champions League. Ein Tor oder eine Vorlage gelangen ihm dabei nicht.

Pavard hatte am Montagvormittag noch am Training an der Säbener Straße teilgenommen. Die Bayern sind sich mit den Italienern weitgehend über die Modalitäten des Transfers einig. Mit Bonuszahlungen könnte der Deal bis auf eine Summe von 33 Millionen Euro anwachsen.