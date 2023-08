Transfermarkt: Barca-Juwel Ansu Fati in die Premier League?

Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion will sich voraussichtlich für die laufende Saison höchst namhaft verstärken. Laut Transferexperte Fabrizio Romano handelt es sich dabei um Ansu Fati, den jungen Superstar vom FC Barcelona .

Der 20-Jährige werde demnach für ein Jahr ohne Kaufoption nach Südengland ausgeliehen und reise schon am Donnerstag zu seinem neuen Klub auf die Insel.

Ansu Fati jüngster CL-Debütant von Barca

Ansu Fati hatte bereits mit 16 Jahren sein erstes Champions-League-Spiel für die Katalanen absolviert und ist damit der jüngste CL-Debütant der Vereinsgeschichte. Sein Vertrag läuft noch bis 2027 und beinhaltet eine unglaubliche Ausstiegsklausel in Höhe von einer Milliarde Euro. Er galt als Nachfolger von Lionel Messi und übernahm nach dessen Abgang auch seine Rückennummer.

In den bisherigen drei Ligaspielen kam der Flügelstürmer jedoch lediglich als Einwechselspieler zum Einsatz, das neue Toptalent Lamine Yamal hat sich in die Startelf gespielt. Der FC Barcelona ist bekanntlich in Geldnot und möchte daher die Bezahlung von Ansu Fatis Gehalt von Brighton übernehmen lassen.