Eklat! Manchester-City-Star von Wurfgeschoss getroffen

Bereits am ersten Spieltag der neuen Premier-League-Saison hat die höchste englische Spielklasse ihren ersten Eklat: Bei der Partie Manchester City gegen den FC Burnley flog aus dem Publikum der Gästefans ein Feuerzeug auf City-Spieler Rico Lewis.

Auf Twitter postete der FC Burnley bereits während des Spiels ein Statement, in dem der Klub den Vorfall verurteilte: „Wir wissen von einem Vorfall in der ersten Spielhälfte, bei dem ein Wurfgeschoss auf den Spieler von Manchester City, Rico Lewis, geworfen wurde. Das ist inakzeptabel.“

Auch in der Folge soll der Übeltäter den Schauplatz nicht mehr wiedersehen dürfen: „Gegen jede Person, die sich des Werfens von Gegenständen innerhalb des Stadions schuldig gemacht hat, wird ein Stadionverbot verhängt“, so das offizielle Statement.

Doch was war überhaupt genau passiert? In der 20. Spielminute, Spielstand bereits 1:0 für Manchester City nach einem Tor von Erling Haaland aus der 4. Minute, foulte Burnley-Sechser Luca Koleosho Rico Lewis an der Eckfahne.