Transfermarkt: City-Star vor Saudi-Wechsel! Mahrez folgt wohl Firmino

13 Partien bestritten ManCity-Star Riyad Mahrez und Ex-Liverpooler Roberto Firmino in ihrer Karriere bislang gegeneinander. In der kommenden Saison werden sie dann wohl erstmals gemeinsam auf Torejagd gehen. Denn der Algerier folgt dem Brasilianer wohl zu Al-Ahli.

Anders als für Firmino, der nach seinem Vertragsende beim LFC ablösefrei kam, muss Al-Ahli diesmal eine Ablöse zahlen: So sollen die Citizens für Mahrez, der ursprünglich noch einen Vertrag bis 2025 besitzt, 35 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen erhalten. Der 32-Jährige absolviert dem Bericht zufolge in den kommenden 24 Stunden den Medizincheck beim Aufsteiger.