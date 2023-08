Rekord-Transfer der Premier League offenbar fix: Auch die Laufzeit verblüfft

Der Wechsel von Moisés Caicedo von Brighton and Hove Albion an die Stamford Bridge ist laut übereinstimmenden Medienberichten fix. Der Ecuadorianer wird laut Transfer-Experte Fabrizio Romano einen auf acht (!) Jahre angelegten Vertrag bis 2031 unterschreiben.

Romano schreibt dagegen von 133 Millionen Euro zuzüglich einer Weiterverkaufsbeteiligung. Diese Summe wäre die höchste Transferausgabe, die ein englischer Klub jemals getätigt hat. Chelsea hätte somit den eigenen Rekord übertroffen: Der vorherige Rekordtransfer der Premier League war Enzo Fernández, der für ungefähr 122 Millionen in der vergangenen Winterpause von Benfica Lissabon nach London wechselte. Die 133 Millionen für Caicedo wären die fünfthöchste Ablöse der Fußballgeschichte.

Caicedo zu Liverpool: Frust bei Liverpool

Chelsea war nicht der einzige PL-Verein, der Interesse am 21-Jährigen hatte. Noch am Freitag hatte Jürgen Klopp auf einer Pressekonferenz verkündet, dass es eine Einigung zwischen dem FC Liverpool und Brighton gegeben habe. Noch am gleichen Tag wurde allerdings bekannt, dass Caicedo den Reds einen Korb gab und lieber zu den Blues wechseln wollte, weil er dort eine Zusage gegeben hätte. Die Reds stehen blamiert da.