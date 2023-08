Dembélé wechselt zu PSG - Mbappé reagiert sofort

Der nächste Mega-Transfer ist fix! Nachdem der FC Bayern am Samstagmorgen die Verpflichtung von Harry Kane bekanntgab , hat auch Paris-Saint-Germain eine spannende Neuverpflichtung bestätigt.

Wie es sich in den vergangenen Tagen und Wochen bereits angedeutet hatte , ist Ousmane Dembélé neuer Bestandteil des Pariser Star-Ensembles. Das gaben sowohl der FC Barcelona als auch PSG bekannt.

Mbappé reagiert auf Dembélé-Transfer

Wie die Katalanen bestätigten, haben sich Barca und PSG auf eine Ablösesumme in Höhe von 50,4 Millionen geeinigt. In Paris unterzeichnete der 26-Jährige einen Vertrag bis 2028. „Ich freue mich sehr über meinen Wechsel zu Paris Saint-Germain und kann es kaum erwarten, für meinen neuen Verein zu spielen. Ich hoffe, dass ich mich hier weiterentwickeln und alle Fans des Vereins stolz machen kann“, erklärte der neue PSG-Star.

Dembélé landete auch deshalb auf dem PSG-Radar, weil Mbappé vom Verein aufs Abstellgleis gestellt wurde. Nachdem sich der Superstar gegen eine Vertragsverlängerung entschieden hatte, ließen die Klub-Bosse offiziell wissen, dass Mbappé in ihren Plänen keine Rolle mehr spielen werde. Doch auch Mbappés Botschaft an Dembélé zeigt: Er will den Verein womöglich noch gar nicht verlassen.