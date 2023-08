Transfermarkt: Volland vor Bundesliga-Rückkehr! Das sind die Details

Nach SPORT1 -Informationen wird Kevin Volland von der AS Monaco am Donnerstag einen Vertrag bei den Köpenickern unterschreiben. Beide Vereine haben eine Einigung erzielt. Die Ablöse für Volland liegt bei etwas mehr als fünf Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen. Zuerst berichtete die Bild .

Dritte Bundesliga-Station für Volland

Bereits vor einem Monat war der 31 Jahre alte Angreifer mit den Eisernen, die in der kommenden Saison in der Champions League spielen, in Verbindung gebracht worden.