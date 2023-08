Unglaubliches Detail! Kane-Boss wollte mit Bayern nochmal nachverhandeln

Tottenham-Boss Daniel Levy wollte den Bayern offenbar in letzter Sekunde den Transfer von Harry Kane noch ein finales Mal durchkreuzen – oder den Deal zumindest noch ein weiteres Mal hinauszögern.

Nach SPORT1-Informationen wollte Levy am Freitagmorgen als Kane schon auf dem Weg zum Londoner Flughafen Stansted war, noch diverse Summen, die Teil des Transfers waren, nachverhandeln. Der Tottenham-Boss, der sich derzeit in den USA befindet, hatte seinem Noch-Stürmer das finale Go für den Flug nach München entzogen.