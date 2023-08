Unglaublicher Hype um Kane-Flieger! So viele Menschen schauten zu

Und das trotz der Verspätung. Eigentlich sollte der Kane-Flieger bereits am Vormittag gen München aufbrechen, doch das kurzfristige Veto des Tottenham-Bosses Daniel Levy verschob den Abflug um einen halben Tag.

FC Bayern: Verzögerung auf München-Reise von Kane

Und auch als der neue Termin – Freitag um 16.50 Uhr – feststand, gab es erneut Verzögerungen. Aufgrund hohen Verkehrsaufkommens in London stand Kane auf dem Weg zum Flughafen im Stau, er landete schließlich erst nach 19 Uhr in München, was dauerhaft rege verfolgt wurde.