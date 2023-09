Transfermarkt: Kolo Muani nach PSG-Wechsel - "Bereit für dieses Trikot zu sterben"

Randal Kolo Muani hat in seinem ersten Interview als PSG-Profi äußerst pathetische Worte gewählt, um den Stellenwert seines neuen Klubs zu unterstreichen - und die dürften vor allem bei den Fans seines Ex-Klubs Wut auslösen.

Kolo Muani: Vorfreude auf PSG-Debüt

Nun erklärte Kolo Muani: „Es ist ein Verein, den ich schon als Kind unterstützt habe, und ich bin hier aufgewachsen. Es ist meine Heimatstadt, deshalb wollte ich alles tun, um hierherzukommen. Es ist immer schön, zu den eigenen Wurzeln zurückzukehren und zu versuchen, mit dem Verein, den man liebt, so weit wie möglich zu kommen.“

Bei PSG trifft der Franzose auf einige Spieler, die er bereits aus der Nationalmannschaft kennt. Auf die Frage, ob ihm dieser Umstand ihm bei der Integration helfen könne, antwortete er: „Ich bin nicht sehr schüchtern, also werde ich auf jeden Fall auf meine Mitspieler zugehen können. Aber ja, das wird mir sicher helfen. Es ist immer ein Vergnügen, in einen Verein zu kommen, in dem Freunde spielen, und mit ihnen zu spielen.“