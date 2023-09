Transfermarkt: "Wir sind die Gewinner!" Krösche-Ansage in Sachen Kolo Muani

Nach langem Tauziehen ist Randal Kolo Muani am Deadline-Day schließlich doch von Eintracht Frankfurt zu Paris Saint-Germain gewechselt . Markus Krösche hat sich bei DAZN vor der Partie gegen den 1. FC Köln ( Endstand 1:1 ) erneut zum historischen Transfer geäußert. Er betonte: „Wir sind die Gewinner des Randal-Kolo-Muani-Transfers!“

Es dauerte bis zur letzten Sekunde des Deadline-Days, bis der Transfer über die Bühne ging - erst kurz nach Mitternacht wurde der Transfer von Eintracht Frankfurt offiziell vermeldet. Die Eintracht erhält von Paris stolze 95 Millionen Euro Ablösesumme inklusive Bonuszahlungen. “Wir haben das bekommen was wir wollten und Randal ist jetzt weg. Wenn wir nicht das bekommen hätten, was wir wollten, hätten wir es nicht gemacht. Man muss es immer ins Verhältnis setzen, nicht den kleinstmöglichen Nenner finden – sondern den größtmöglichen Schaden verhindern.“

Kolo Muani hatte den umstrittenen Wechsel gewissermaßen erzwungen , er war nach Paris gereist, hatte das Training verweigert und das Conference-League-Playoff-Spiel gegen Levski Sofia verpasst. Darüber hinaus löschte er den gesamten Inhalt seines Instagram-Profils und somit auch alle Erinnerungen an seine Zeit bei der Eintracht. Die Fans sandten vor dem Spiel gegen Köln eine deutliche Botschaft in Richtung des französischen Nationalspielers: „Geld verändert nicht den Charakter, es macht ihn nur sichtbar“, war auf einem Plakat zu lesen.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Kolo Muani zeigt Reue

Krösche erklärte: “Muanis Verhalten ist schade, weiter möchte ich das nicht bewerten. Sicherlich keine schöne Situation, mehr möchte ich ehrlich gesagt gar nicht dazu sagen.“ Der Eintracht-Sportvorstand, der kürzlich noch vom Charakter des Franzosen geschwärmt hatte, war sichtlich enttäuscht - zeigte sich jedoch abermals professionell. Nachdem Kolo Muani vermeldete, er werde nie wieder für die Eintracht spielen, wandte er sich am Samstagabend, im Rahmen einer Instagram-Story, an die Hessen und bedankte sich für seine Zeit in Frankfurt.