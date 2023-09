Bundesliga: Neuzugang erlöst die Eintracht und rettet Unentschieden gegen Köln

Eintracht Frankfurt und der 1.FC Köln trennten sich am Sonntag im Deutsche Bank Park mit 1:1 (0:1) Unentschieden. Köln holte den ersten Punkt der noch jungen Saison, die Eintracht kam erneut spät zum Ausgleich und erhöhte ihr Punktekonto auf fünf Zähler. Es war ein hitziges Spiel, geprägt von intensiv geführten Zweikämpfen, die Eintracht bleibt weiter ungeschlagen .

Florian Kainz brachte die Kölner per Foulelfmeter kurz vor Ende der ersten Halbzeit (43.) in Führung, Philipp Max hatte zuvor unglücklich agiert und war Eric Martel im Strafraum auf den Fuß gestiegen. Der für die Eintracht debütierende Niels Nkounkou feierte einen Traumstand, er erzielte mit einem sehenswerten Schuss ins untere rechte Eck spät den Ausgleich (87.), er war in der 73. Minute für Junior Dina Ebimbe gekommen.