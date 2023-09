Die letzte Wende? Kolo Muani unmittelbar vor Absprung von Eintracht Frankfurt zu PSG

Ist es die letzte Stufe, die in dem Poker-Wahnsinn gezündet wird - und dann in den Wechsel mündet ?

Paris Saint-Germain hat nach der Blockade von Eintracht Frankfurt am Freitag nun noch einmal alle Hebel in Bewegung gesetzt und steht übereinstimmenden französischen Medienberichten zufolge unmittelbar vor dem Transfer von Randal Kolo Muani . Konkret: Der Starstürmer soll bis 2028 bei PSG unterschreiben, nachdem eine grundsätzliche Übereinkunft bekanntlich schon seit Wochen erzielt worden war - sofern denn der Preis stimmt.

Eine Einigung dazu steht SPORT1 -Informationen zufolge noch aus, doch bis zum Ende der Transferperiode in Frankreich um 23 Uhr sollte alles über die Bühne gehen, ist zu vernehmen.

Kolo Muani wäre teuerster Transfer der Eintracht-Geschichte

Der Transferexperte Fabrizio Romano hatte am späten Freitagabend auf Twitter/X darüber berichtet, dass der Franzose nun offenbar doch nach Paris wechselt.

Am frühen Abend noch hatten die Vorstellungen zu weit auseinandergelegen, so dass sich PSG Kolo Muani wohl wirklich erst in allerletzter Sekunde entscheidet.