Transfermarkt: Überraschendes Eberl-Gerücht - bekommt der FC Bayern Konkurrenz?

Überraschendes Gerücht um Max Eberl! Angeblich beschäftigt sich der FC Liverpool mit dem Top-Manager. So berichtet die Bild .

Also doch nicht zum FC Bayern? Der 50-Jährige war bei RB Leipzig von seinen Aufgaben als Sport-Geschäftsführer freigestellt worden und wurde anschließend direkt mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht. Nach SPORT1-Informationen wäre Eberl sogar direkt bereit, als Sportvorstand in München loszulegen.