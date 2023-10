Transfermarkt: Wechselt Ex-BVB-Star Sancho nach Barcelona?

Der bei Manchester United in Ungnade gefallene Jadon Sancho strebt einen Wechsel im kommenden Winter an. Anfang September hatte sich der 23-Jährige im Rahmen des Premier-League-Spiels gegen Arsenal mit Trainer Erik ten Hag angelegt und seitdem kein Spiel mehr für die Red Devils bestritten.

Klar ist: Der englische Traditionsverein will den Flügelflitzer gerne abgeben. Und wie die spanische Zeitung Sport nun berichtet, könnte bald Bewegung in die Personalie kommen. Demnach zeige der FC Barcelona Interesse an Sancho. Allerdings sei ein Deal im Winter für die Katalanen keine Option, dafür aber nach der laufenden Spielzeit.