Ballack: Deshalb sollte Wirtz noch nicht zu den Bayern

Die große Frage ist: Kommt der nächste Schritt möglicherweise zu früh? Auch Michael Ballack meldete sich nun zu Wort und riet Wirtz von einem zeitnahen Wechsel zum deutschen Rekordmeister ab. Der gebürtige Pulheimer brauche „noch ein, zwei Jahre, um noch mehr zu reifen. Und da hat er mit seiner Spielweise in Leverkusen überragende Voraussetzungen“, erklärte der Ex-Profi in einem Interview mit der Sport Bild .

In Leverkusen setzen Trainer und Mannschaft auf Wirtz, dort sei auch der Druck nicht so groß wie in München. „Und was er meiner Meinung nach auch mitbringt – im Gegensatz zu Top-Spielern wie Kai Havertz und Leroy Sané: eine andere Körpersprache, er wirkt robuster und emotionaler auf mich, hat einen Schuss mehr Aggressivität in seinem Spiel“, sagte Ballack. Wenn er gesund bleibt und seine Entwicklung so weitergeht, werde sich Wirtz seinen Verein „aussuchen können“.