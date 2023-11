Transfermarkt: Bayer-Sportdirektor Rolfes mit deutlicher Wirtz-Ansage!

Florian Wirtz befindet sich bei Bayer Leverkusen - wie auch viele seiner Teamkollegen - in absoluter Topform. Das weckt Begehrlichkeiten. Obwohl der Youngster vertraglich noch bis 2027 an die Rheinländer gebunden ist, scheint ein langfristiger Verbleib keinesfalls gesichert zu sein.

Einen Wechsel vor der Europameisterschaft 2024 in Deutschland hatte Vater und Berater Hans-Joachim Wirtz in den vergangenen Monaten bereits ausgeschlossen. In der laufenden Spielzeit kommt der Mittelfeldspieler für Bayer wettbewerbsübergreifend auf 15 Einsätze, in denen ihm sechs Treffer und neun Torvorlagen gelangen.