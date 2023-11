FC Bayern: Neue Details zur Kane-Ablöse enthüllt?

28 Torbeteiligungen in 16 Pflichtspielen, Harry Kane scheint jeden Cent Wert zu sein, den der FC Bayern im Sommer für ihn nach London an die Tottenham Hotspur überwiesen hat.

FC Bayern: Neue Details zur Kane-Ablöse?

Doch der FCB wurde offenbar auch noch anderweitig kreativ. Wie die Münchner Abendzeitung berichtet, wurden zusätzlich zwei Freundschaftsspiele mit den Spurs vereinbart, deren Einnahmen komplett an den Klub aus London gehen sollen. Wann die Partien stattfinden sollen, sei allerdings noch offen.

„Ich wusste nicht wirklich, was mich erwarten würde, da ich seit 19 Jahren bei den Spurs und dort wirklich glücklich war. Also habe ich meine Komfortzone verlassen - ich spürte das erste Mal, wie diese Transfers ablaufen und Teil davon zu sein“, so der Starstürmer.