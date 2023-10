Bundesliga: Wechsel zu Bayern? Das sagt Wirtz

Mit Bayer 04 Leverkusen spielt Florian Wirtz bislang eine nahezu perfekte Saison. Nach sieben Spieltagen steht die Werkself an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga , Wirtz brilliert dabei als exzellenter Assistgeber und Schaltzentrale in der treffsichersten Offensive der Liga.

Kein Wunder, dass der 20-Jährige Begehrlichkeiten bei einigen Top-Klubs weckt. Auch der FC Bayern soll bereits ein Auge auf das DFB-Juwel geworfen haben , das allerdings seine nahe Zukunft in Leverkusen sieht.

„Wir spielen bislang eine sehr gute Saison mit Leverkusen, es macht Spaß im Verein. Deswegen bin ich mit meinen Gedanken nur in Leverkusen. Ich habe noch ziemlich lange Vertrag (bis 2027, Anm. d. Red.). Deswegen brauche ich mir aktuell über meine Zukunft keine Gedanken machen“, erklärte Wirtz in der Bild am Sonntag.