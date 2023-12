Transfermarkt: Jérôme Boateng verkündet große Pläne

Doch seitdem hält sich der Innenverteidiger in der U23 der Bayern fit. Doch der 35-Jährige will schon bald wieder im Fokus bei einem Topverein stehen.

Im Kicker verkündete er: „Ich sehe mich künftig eher im Ausland, nachdem es mit dem FC Bayern nicht geklappt hat, gerne schon ab der Rückrunde. Italien, Spanien, ich bin für vieles offen. Ich habe in den Trainingsspielen beim FC Bayern gemerkt, dass ich vom Niveau her noch mithalten kann, will spielen und in den Rhythmus kommen.“