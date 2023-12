Transfermarkt: Stanisic lässt Bayern-Zukunft offen

Für welchen Verein spielt Josip Stanisic in der kommenden Saison? Ob es wieder der FC Bayern ist, kann der 23-Jährige noch nicht sicher sagen. „Ich bin ja für dieses Jahr ohne Option verliehen worden. Deswegen gehe ich natürlich zurück zu Bayern. Aber man weiß ja nie, was dann im Sommer passiert“, sagte der kroatische Nationalspieler in einem Interview mit web.de .

Noch bis 2026 ist Stanisic an die Münchner gebunden. Wie es in ferner Zukunft weitergeht, spielt in seinen Gedanken derzeit aber noch keine Rolle. Vielmehr will sich der Verteidiger sich auf seine Aufgabe in Leverkusen konzentrieren: „Ich bin jetzt hier, will mein Ding hier durchziehen, möglichst viel spielen, der Mannschaft helfen und mich auch persönlich weiterentwickeln. Was dann im Sommer passiert, wird man sehen.“