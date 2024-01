Deadline Day LIVE: Die Transfers vom letzten Tag des Wintertransferfensters 2024 im Ticker

Es ist wieder Deadline Day! Am heutigen Donnerstag endet in den meisten Topligen das Wintertransferfenster . Das bedeutet für die Klubs: die letzte Chance auf Neuzugänge für diese Saison.

Während in Deutschland ab 18 Uhr keine Spieler mehr transferiert werden können, ist in den meisten anderen Topligen erst einige Stunden später Schluss. In Ländern wie Portugal und Österreich darf noch länger gewechselt werden.

+++ Top-Thema: Florenz leiht Italien-Knipser aus (Mi., 23.35 Uhr)

Andrea Belotti wechselt zur AC Florenz. Der 44-malige italienische Nationalspieler kommt auf Leihbasis von der AS Rom in die Toskana.

Dort will der 30-Jährige sich für einen Platz bei der EM 2024 empfehlen. Bei der Roma kam Belotti in den letzten Wochen nur noch sporadisch zum Zug. In 14 Spielen in der Serie A in dieser Saison traf Belotti dreimal.