Stimmung um Mbappé kippt: Ex-Weltmeister wünscht sich PSG-Abschied

Erleben wir in Kürze den finalen Akt der Seifenoper um Kylian Mbappé ? Ein ehemaliger französischer Welt- und Europameister wünscht sich nichts sehnlicher, als den Abschied des Superstars von Paris Saint-Germain.

„Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass er geht“, schimpfte Christophe Dugarry bei RMC Sport. Der WM-Sieger von 1998 machte eine bedenkliche Entwicklung bei Mbappé aus: „Ich finde, er stagniert. Ich finde, dass er in seinen Zweikämpfen immer berechenbarer wird, es fehlt ihm an Kraft, an Charakter im Kampf. Ich finde, er verschwindet zu oft aus manchen Partien.“