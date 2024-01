Transfermarkt: Holt Eintracht Frankfurt nach Kalajdzic noch zwei Stürmer?

Kalimuendo will nach Frankfurt

Sky hatte bereits in der Vergangenheit verkündet, dass Kalimuendo unbedingt nach Frankfurt will. Auch der französische Erstligist sei von einem Weggang seines Stürmer-Stars nicht abgeneigt, denn wie die französische Sportzeitung L‘Équipe berichtete, könne der Verein das Geld gut gebrauchen, um seinerseits neue Spieler zu verpflichten. (Alle Transfermarkt-News)

Der französische U21-Nationalspieler erzielte in der laufenden Saison vier Tore. Für die Nationalmannschaft stehen bislang acht Treffer in 26 U21-Länderspielen zu Buche. Kalimuendo war im vergangenen Sommer von Paris Saint-Germain für etwa 20 Millionen Euro nach Rennes gewechselt - nun sehnt sich der Youngster nach einem Wechsel in Bundesliga.