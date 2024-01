Transfermarkt: Muss Bayern bei Zaragoza All in gehen?

Die Hiobsbotschaften für Tuchel reißen aktuell nicht ab. Alleine in der vergangenen Woche kamen mit Dayot Upamecano (Muskelfaserriss), Konrad Laimer (Wadenverletzung), Joshua Kimmich (Schulterverletzung) und Kingsley Coman (Innenbandriss im Knie) vier Verletzte hinzu, die den Münchnern teilweise mehrere Wochen fehlen werden. Bei Kimmich ist die genaue Ausfallzeit noch unklar.

Mit Sacha Boey machte der Rekordmeister am Sonntag den zweiten Wintertransfer perfekt, der Franzose soll wie der von Tottenham Hotspur gekommene Eric Dier die Defensive verstärken, da dort der Schuh ganz besonders drückt.

Gnabry-Comeback verzögert sich offenbar

Durch den langfristigen Ausfall von Coman hat sich allerdings nun auch in der Offensive eine Baustelle aufgetan. Mit Serge Gnabry fehlt bereits ein Flügelspieler seit Wochen, auch das Comeback des Nationalspielers wird wohl noch dauern. Wie die Bild berichtete, benötigt der 28-Jährige noch rund drei Wochen, bis er voll angreifen kann.

Kein Wunder also, dass die Bayern in den letzten Tagen des Wintertransferfensters alle Möglichkeiten sondieren, die Offensive vielleicht doch nochmal zu verstärken. Auch wenn der Plan eigentlich ein anderer war. „Sicherlich hätte ich vor zwei, drei Tagen gesagt: Das Transferfenster ist abgeschlossen. Wir schauen es uns nun an“, sagte Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen bei einem Fanclub-Besuch im Allgäu.

Deadline Day! So läuft der letzte Transfertag

Auch Sportdirektor Christoph Freund wollte am Dienstag nicht ausschließen, dass die Münchner offensiv noch einmal nachlegen.

Zaragoza schon früher nach München?

Naheliegend auch, dass sich Freund mit einer Personalie beschäftigt, die im Sommer ohnehin an der Säbener Straße aufschlagen wird: Bryan Zaragoza vom FC Granada. Warum nicht also den bereits feststehenden Transfer des 22-Jährigen Spaniers vorziehen?

„Wir sind in Gesprächen, ob es möglich wäre, dass wir ihn vielleicht schon früher dazuholen“, bestätigte Freund bei der Präsentation von Boey ein derartiges Gedankenspiel.

Wie Sky berichtet, soll sich der Bayern-Sportdirektor am Montagabend in Spanien das Ligaspiel von Granada beim FC Getafe angeguckt haben, Zaragoza spielte bei der 0:2-Pleite durch.

Allerdings betonte Freund auch, dass immer drei Partien zu so einem Deal gehören. Denn sowohl Granada und Zaragoza selbst müssten so einem Deal zustimmen.

Granada tief im Abstiegskampf

Und in Andalusien ist man offenbar wenig begeistert ob der Aussicht, seinen wertvollsten Spieler (Marktwert laut transfermarkt.de bei 12 Millionen Euro) früher als geplant abzugeben. „Er hat einen Vertrag mit uns“, machte Präsidentin Sophia Yang in der AS deutlich.