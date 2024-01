Transfermarkt: Überraschender Name auf der Bayern-Liste? Ex-Augsburger soll aber andere Pläne haben

So steil, dass nun offenbar neben Paris Saint-Germain auch der FC Bayern an einer Verpflichtung des 25-Jährigen interessiert sein soll. Von einem ersten Abtasten und einer Anfrage der Münchner berichtet Transfer-Experte Fabrizio Romano, vom Werben der Franzosen Sky .

Dansos Fokus liegt vorerst auf der Europa League mit Lens

Stattdessen will der 16-malige Nationalspieler Österreichs dem Bericht zufolge auf jeden Fall in Lens bleiben, wo er im vergangenen Sommer eine Vertragsverlängerung bis 2027 unterschrieb, nachdem er seit seinem Wechsel aus Augsburg regelrecht aufgeblüht war.

In der abgelaufenen Saison, in welcher er in 37 von 38 Liga-Partien in der Startelf stand, schaffte er mit dem 32.000-Einwohner-Örtchen Lens die Vizemeisterschaft, wurde anschließend sogar in die beste Elf der Saison gewählt.