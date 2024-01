Trippier reagiert auf geplatzten Bayern-Transfer! "Gibt keinen Ort, an dem ich lieber sein möchte"

„Es ist vorbei“, sagte der Rechtsverteidiger beim BBC Radio Newcastle . „In meinem Alter kann ich es (das Interesse der Bayern, Anm. d. Red.) nur als Kompliment auffassen. Ich bin aber jetzt hier und will alles für Newcastle geben.“

Er sei „ein Profi“, fügte Trippier an, „ich bin erfahren und versuche, alle Geräusche auszublenden. Ich bin jetzt alt genug und habe schon einiges erlebt.“

Trippier plötzlich mit Newcastle-Liebeserklärung

Seinen Verbleib beim Tabellen-Zehnten der Premier League, wo er noch einen Vertrag bis 2025 besitzt, färbte der 33-Jährige fast schon aufreizend rosa-rot: „Es gibt keinen Ort, an dem ich lieber sein möchte. In letzter Zeit wurde viel über mich spekuliert, aber ich habe mich dem Klub, wie immer, verpflichtet. Zu 100 Prozent, so wie ich es seit meiner ersten Unterschrift getan habe.“