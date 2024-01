Trippier? "War kein gutes Angebot" - darum scheiterte der Bayern-Deal

Howe führte weiter aus: „Aber wenn du dich dann in unserer Position befindest und die tatsächliche Aufteilung siehst, dann war das kein gutes Angebot.“

Bayern holt Rechtsverteidiger

Trippier zählt in Newcastle zu den Leistungsträgern, weshalb sein Coach betonte: „Es wäre eine schlechte Entscheidung gewesen, dieses Angebot zu akzeptieren.“

Der Spieler selbst äußerte sich später bei der BBC ebenfalls zu dem geplatzten Transfer: „Es ist vorbei. Ich bin dem Verein verpflichtet, sie haben viel für mich getan und ich möchte etwas zurückgeben. In meinem Alter kann ich es (das Interesse der Bayern, Anm.) nur als Kompliment auffassen.“

Transferticker: Wechsel fast fix - Juve-Star schon in Madrid

Sein Fokus liege auf Newcastle, die Spekulationen um seine Person ließen ihn kalt. Bayern-Star und Nationalmannschaftskollege Harry Kane habe nicht versucht, ihn von einem Wechsel zu überzeugen. „Nein. Jeder weiß, dass ich Harry nahe stehe. Ich war in meiner Pause in New York. Ich hatte einfach eine schöne Zeit mit meiner Frau.“