Hamann sieht Bayern-Transfers skeptisch - "Vielleicht nicht das Kaliber, das sich der Trainer vorgestellt hat"

Hamann mahnte an, der 22 Jahre alte spanische Nationalspieler habe in München schließlich nicht viel Zeit zum „Reinschnuppern“ - im Gegenteil: „Er muss relativ schnell zeigen, was er kann, und wird direkt ins kalte Wasser geschmissen.“ Der Ex-Profi fügte an: „Dazu kommt die Gefahr, dass die Mannschaft nicht wirklich gut Fußball spielt.“