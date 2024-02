Transfermarkt: In diesen Ländern hat das Transferfenster noch geöffnet

In den europäischen Top-Ligen können bis zum Sommer 2024 keine Transfers mehr abgewickelt werden. Seit dem 2. Februar sind unter anderem für die Klubs aus Deutschland, England, Spanien, Italien und Frankreich die Türen verriegelt. Demnach wird es kaum noch zu Wechseln von Star-Spielern kommen.

Vertragslose Spieler können ebenfalls nicht mehr verpflichtet werden. Dies ist außerhalb der Transferfenster nur im Zeitraum zwischen dem Sommer- und dem Winterfenster möglich.

In einigen Ländern kann jedoch noch immer fleißig verkauft und eingekauft werden. Wir werfen einen Blick auf elf Nationen, in denen noch Transfers getätigt werden können.

In diesen Ländern ist der Transfermarkt noch offen

Land Datum Österreich 6. Februar Türkei 9. Februar Rumänien 12. Februar Ungarn 14. Februar Kroatien 15. Februar Schweiz 15. Februar Argentinien 18. Februar Polen 22. Februar Tschechien 22. Februar Brasilien 7. März USA 23. April

In Österreich ist so langsam Eile gefragt, denn in der Alpenrepublik das Fenster am 6. Februar und damit als nächstes geschlossen wird. In den beiden Nachbarländern Ungarn und Schweiz bleibt hingegen noch bis zum 14. und 15. Februar Zeit.

Insbesondere im östlichen Teil Europas können noch zahlreiche Deals abgewickelt werden. So zum Beispiel in der Türkei (9. Februar) und in Rumänien (12. Februar) sowie in Polen und Tschechien (22. Februar).