Brisanter Verdacht! Verhinderte Guardiola Mega-Transfer des FC Bayern?

Verhinderte Guardiola Bayern-Wechsel von De Bruyne?

„Bayerns Scouting-Abteilung sagte: ‚Wir schauen uns den Jungen ganz genau an. Was hältst du davon, wenn wir ihn holen?‘ Und Pep sagte: ‚Nein, nein. Ich will ihn nicht. Ich glaube nicht, dass er in unser Team passt‘“, erklärte Fernandinho im Podcast Denilson Show.