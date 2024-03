Transfermarkt: BVB schnappt sich zwei Talente aus Hamburg

Borussia Dortmund hat gleich doppelt auf dem Transfermarkt zugeschlagen und zwei Talente aus Hamburg verpflichtet. Wie die Schwarz-Gelben am Donnerstag bekannt gaben, verstärken Felix Paschke und Niklas Jessen zur neuen Saison die zweite Mannschaft.

Die beiden 20-Jährigen hatten bereits in der Saison 2020/21 erstmals im Zweitliga-Kader ihrer Vereine gestanden. Einen Profieinsatz konnten sie bislang nicht verzeichnen. Beim BVB unterschrieben Paschke und Jessen bis 2027.

BVB: Hamburger Talente verstärken U23

In Dortmund wird der etatmäßige Mittelfeldspieler Jessen offenbar eine andere Rolle als bei St. Pauli in der Regionalliga Nord einnehmen.

„Mit seinem Tempo und seinen Defensivqualitäten sehen wir in ihm aber einen rechten Verteidiger“, erklärte Ingo Preuß, Sportlicher Leiter der U23, in einer Mitteilung der Dortmunder. „Dass er die Position spielen kann, hat er schon in der U19-Nationalmannschaft gezeigt.“