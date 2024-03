Transfermarkt: Juventus Turin beobachtet offenbar mehrere Bayern-Stars

Juventus Turin belegt aktuell Platz drei in der Serie A . Für die nahe Zukunft ist man auf der Suche nach Verstärkung, um bald auch wieder ganz oben anzugreifen. Dabei haben die Italiener angeblich aktuell gleich mehrere Stars des FC Bayern München im Blick.

Laut der Zeitung Corriere dello Sport ist die Alte Dame vor allem an den Diensten von Leon Goretzka, Leroy Sané und Noussair Mazraoui interessiert.

Juve-Bosse wohl schon im Kontakt mit den Bayern

Der Technische Direktor von Juventus, Cristiano Giuntoli, soll mit seinem Kollegen Giovanni Manna bereits in München gewesen sein, um dort Gespräche mit den Bayern-Bossen über mögliche Transfers zu führen. Der Termin soll im Rahmen des Achtelfinal-Rückspiels in der Champions League gegen Lazio Rom Anfang März stattgefunden haben.

Zudem soll der italienische Klub auch Interesse an Joshua Zirkzee haben. Der Niederländer spielt aktuell schon in Italien, er wurde 2022 an den FC Bologna verkauft. Die Münchner könnten allerdings theoretisch eine Rückkaufklausel ziehen, um ihn zurückzuholen.