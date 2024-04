Wer folgt auf Trainer-Legende Jürgen Klopp? Top-Kandidat dementiert Gerüchte

Wer folgt auf Jürgen Klopp ? Ende Januar hatte der FC Liverpool überraschend verkündet, dass der Kult-Coach zum Saisonende aufhört. Erst schien es so, als seien die Reds auf der Suche nach dem Klopp-Erbe fündig geworden, nun ist plötzlich von Unwahrheiten die Rede!

Am Dienstag hatte Sky noch von einer mündlichen Einigung mit Ruben Amorim berichtet, auch wenn die Verhandlungen noch nicht gänzlich abgeschlossen seien. Amorim steht aktuell als Cheftrainer bei Sporting Lissabon unter Vertrag. Doch wie sich am Donnerstag auf der Spieltags-Pressekonferenz herausstellte, ist man von einer Einigung noch weit entfernt.

Amorim dementiert Einigung mit dem FC Liverpool

Amorim hat sich in seiner Heimat in kurzer Zeit einen Namen als Top-Trainer gemacht. Der 39-Jährige steuert mit Sporting auf das Double zu, im Pokal-Halbfinale hatte man den Stadtrivalen Benfica um den deutschen Trainer Roger Schmidt ausgeschaltet. Zwar läuft sein Vertrag noch bis 2026, doch es soll wohl eine Ausstiegsklausel für ausländische Vereine in Höhe von circa 20 Millionen Euro geben.