Transfer-Chaos um Hummels!

Eigentlich sollte es am Dienstag in Palma de Mallorca um den neuen Trainer gehen. Denn RCD Mallorca stellte Jagoba Arrasate als neuen Mann an der Seitenlinie vor. Doch viele Fragen zum 46-Jährigen gab es bei Vorstellung-Pressekonferenz nicht.

Mats Hummels und RCD Mallorca stehen in Kontakt

Hummels löst Hype aus - schreckt Mallorca zurück?

Hummels stark umworben, konkretes Angebot aus Rom

Es scheint so, als hätte Hummels die Qual der Wahl. Vor allem, weil er gerade in der Königsklasse gezeigt hat, dass er trotz seiner 35 Jahre noch immer zu den besten Innenverteidigern der Welt gehört.

Die AS Rom hat laut SPORT1-Infos bereits ein unterschriftsreifes Angebot vorgelegt. Noch ist aber nichts entschieden. Denn Hummels will nicht zwingend das bestdotierte Angebot annehmen, sondern das, was sich am besten mit seinem Privatleben, vor allem mit seinem Sohn Ludwig in München, vereinbaren lässt und wo sein Gefühl stimmt.