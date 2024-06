Transfermarkt: Traum vom FC Bayern? Das sagt Undav

Deniz Undav hofft darauf, in seiner Karriere noch bei einem großen Klub zu spielen. „Jeder hat den Wunsch, irgendwann zu den ganz großen Vereinen zu wechseln: Manchester City, Real, Barcelona“, betonte der deutsche Nationalspieler in der Bild am Sonntag.

„Das ist der letzte große Schritt, den ich irgendwann erreichen möchte, und dafür gebe ich jeden Tag alles“, ergänzte der Stürmer, dessen Leihe vom englischen Klub Brighton & Hove Albion zum VfB Stuttgart Ende Juni abläuft. (Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Auf die Frage, ob der den Traum habe, eines Tages für den FC Bayern zu spielen, antwortete der 27-Jährige: „Ich glaube, es gibt wenige Spieler, die ein Angebot des FC Bayern ablehnen würden.“

Undav bewundert vier Bayern-Stars und Kroos

In der abgelaufenen Bundesliga-Saison hat Undav mächtig Eigenwerbung betrieben. Der Angreifer erzielte in 30 Einsätzen 18 Tore und bereitete zehn vor. Damit schaffte er es sogar in den EM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Nun trainiert Undav mit den besten deutschen Fußballern. Er verriet, wen er am meisten bewundert. „Vom Namen her sind Manuel Neuer, Thomas Müller und Toni Kroos die größten für mich“, meinte der Torjäger, der vertraglich noch bis 2026 an Brighton & Hove gebunden ist.

Des Weiteren hob Undav zwei Bayern-Spieler hervor: „Jamal Musiala ist am Ball einfach überragend, da stehe ich manchmal daneben und denke mir: Warum kann ich das nicht? Und Jo Kimmich beeindruckt mich mit seiner Mentalität. Wie er jedes noch so kleine Trainingsspiel gewinnen will und immer hundert Prozent gibt. Davon habe ich mir schon eine Scheibe abgeschnitten.“

Wo Undav kommende Saison spielen wird, steht noch nicht endgültig fest. „Die Gespräche laufen. Ich hoffe, dass ich beim VfB bleiben kann. Das ist mein Ziel“, hatte Undav am Mittwochmittag auf der DFB-Pressekonferenz in Blankenhain gesagt.