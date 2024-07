Transfer-News: Ex-Stuttgart-Star ausgebootet

Borna Sosa wechselte erst im vergangenen Jahr vom VfB Stuttgart zu Ajax Amsterdam. Jetzt steht der Linksverteidiger beim niederländischen Klub vor dem Aus . Zusammen mit Benjamin Tahirovic, Silvano Vos und Owen Wijndal wurde der 26-jährige Kroate in die zweite Mannschaft von Ajax degradiert.

Sosa kam erst im Sommer 2023 aus Stuttgart

Das habe nun dazu geführt, dass der seit Juli im Amt befindliche Ajax-Coach Francesco Farioli das persönliche Gespräch mit den vier Spielern gesucht hat, um ihnen mitzuteilen, dass sie ab sofort in die zweite Mannschaft versetzt werden.

Amsterdam bestreitet am Donnerstag das Rückspiel in der Europa-League-Qualifikation gegen den serbischen Erstligisten Vojvodina Novi Sad. Die vier Aussortierten werden die Reise nach Serbien bereits nicht mehr antreten.

Erste Saison bei Ajax lief nicht optimal

Sosa war im vergangenen Jahr für acht Millionen Euro in die niederländische Hauptstadt gewechselt, nachdem er fünf Jahre für die Stuttgarter im Einsatz war. In seiner Zeit bei den Schwaben bestritt er 115 Spiele für den VfB, in denen er fünf Tore selbst erzielte und 35 vorbereitete.