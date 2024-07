Transfer-News: Platzt dieser BVB-Wechsel?

Der BVB arbeitet weiter an einer Verpflichtung von Pascal Groß. Doch der Poker um den Nationalspieler zieht sich unerwartet in die Länge.

Der Transferpoker um Pascal Groß zieht sich unerwartet in die Länge. Droht der Transfer des Nationalspielers von Brighton & Hove Albion zu Borussia Dortmund gar zu scheitern?

Nach SPORT1-Informationen hat der BVB keine Eile und verhandelt daher in Ruhe weiter. Fakt ist: Dortmund will Groß und der Mittelfeldstar will ebenfalls zum BVB. Zudem gibt es nur geringe Zweifel, dass sich beide Vereine einig werden.