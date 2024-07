Transfer-News: Sahin äußert sich zu Füllkrug-Verbleib

Niclas Füllkrug wird seit Tagen mit einem Wechsel ins Ausland in Verbindung gebracht. Jetzt äußert sich Nuri Sahin zu der Zukunft des BVB-Stürmers.

BVB-Trainer Nuri Sahin hat sich zu einem möglichen Verbleib von Niclas Füllkrug geäußert. Im Interview mit Sky sagte der neue Mann an der Seitenlinie von Borussia Dortmund : „Wir wollen die bestmögliche Mannschaft haben und da spielen Niclas Füllkrug und Serhou Guirassy eine zentrale Rolle in meinen Planungen.“

„Wir hatten über den Sommer viel Kontakt. Er war auch mein Mitspieler in Bremen, und er weiß, wie ich über ihn denke und welche Wertschätzung er von mir bekommt“, betonte der Fußballlehrer.

Zur Relevanz des 31-Jährigen für die Mannschaft sagte er: „Ich brauche nicht den Typen, der die ganze Zeit aneckt und andere Meinungen haben muss. Aber ich brauche Charaktere, die ihren Mann stehen und in Drucksituationen den Ball fordern und auch in der Kabine eine Wertigkeit haben, wenn es unangenehm wird.“ Sahin erwarte dabei unter anderem von Füllkrug, dass dieser als Führungsspieler vorangeht.

Nach der Verpflichtung von Serhou Guirassy befinden sich mit Füllkrug, Youssoufa Moukoko und Sébastien Haller aktuell vier Stürmer im Kader der Schwarz-Gelben. Sahin hatte bereits angedeutet , dass nicht alle Angreifer mit dem BVB in die kommende Saison gehen.

So wurde auch Füllkrug, der in der vergangenen Saison 16 Tore schoss und zehn weitere vorbereitete, mit einem Wechsel in Verbindung gebracht.