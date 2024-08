Bayern? Doué kündigt Entscheidung an

Seit geraumer Zeit wird Désiré Doué mit einem Wechsel zum FC Bayern München in Verbindung gebracht. Der Franzose kündigt an, zeitnah seine Zukunftsentscheidung zu treffen.

Mit Michael Olise hat der FC Bayern bereits einen Spieler verpflichtet, der beim olympischen Fußballturnier die Silbermedaille gewann. Seit einiger Zeit wird den Münchnern nachgesagt, Interesse an einem weiteren französischen Olympiateilnehmer zu haben.

Désiré Doué steht beim französischen Klub Stade Rennes unter Vertrag und könnte in diesem Sommer ebenfalls zum FC Bayern wechseln. Der 19-Jährige kündigte nun an, in Kürze seine Zukunftsentscheidung zu treffen.