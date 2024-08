Bittere Transfer-Saga um Chelsea-Star immer wilder

Conor Gallagher befindet sich seit Tagen in Madrid - und muss nun zu seinem Jugendklub zurückkehren, wo er eigentlich nicht mehr gebraucht wird. Eine bittere Transfersaga, in der es auch um Joao Felix geht.

Vier Tage lang war Conor Gallagher in Madrid gestandet, nun muss er offenbar unverrichteter Dinge zurückkehren. Der Mittelfeldspieler des FC Chelsea sollte eigentlich einen Vertrag bei Atlético unterschreiben - nun wurde er nach England zurückbeordert.

Dabei ist eigentlich alles bereit für einen Transfer. Doch weil ein Wechsel von Samu Omorodion in die andere Richtung jüngst geplatzt ist, muss er nun die Heimreise antreten. Der Flug sei gebucht, schreibt der Transferexperte Fabrizio Romano.

Ein äußerst unschönes Erlebnis für den englischen Nationalspieler, der sich von seinen Kollegen bei den Blues bereits verabschiedet hatte. Übrigens: Atléticos Samu hatte sich auch schon in London befunden, doch die letzten Transfermodalitäten stellten offensichtlich eine unüberwindbare Hürde dar.

Chelsea-Star muss zurück - ist Joao Felix die Lösung?

Chelsea wurde daraufhin, so berichten es diverse Medien übereinstimmend, ein Transfer von Atlético-Spieler Joao Felix angeboten. Dieser war in der Vergangenheit schon an die Blues ausgeliehen, ein nun angestrebter Verkauf könnte um die 58 Millionen Euro schwer sein.