FC Bayern: Eberl-Klartext über Goretzka: „Haben nie schlecht über Leon geredet“

Die Zukunft von Leon Goretzka beim FC Bayern ist weiter ungewiss. Sportvorstand Max Eberl spricht dennoch in höchsten Tönen über den Aussortierten.

Profitiert Goretzka von Stanisics Ausfall?

„Wir haben nie irgendwie schlecht über Leon geredet, Leon ist ein großartiger Spieler“, sagte Sportvorstand Max Eberl am Dienstag: „Leon ist volles Mitglied der Mannschaft. Wir sagen nichts anderes. Wir haben nur angedeutet, es kann halt schwer werden.“

Und so könnten sie in München nun versuchen, eine neue Rolle für Goretzka zu finden - zumal in der Abwehr immer mehr Bedarf herrscht.