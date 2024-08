Transfer-News: Bayern-Abschied von de Ligt perfekt!

Der Transfer von Matthijs de Ligt zu Manchester United ist in trockenen Tüchern! Wie der englische Rekordmeister am Dienstagabend verkündete, wechselt der Niederländer vom FC Bayern zu den Red Devils.

In Manchester unterschrieb der 25-Jährige einen Fünfjahresvertrag. „Als ich hörte, dass ManUnited mich haben will, war ich sofort begeistert von der Möglichkeit einer neuen Herausforderung bei einem so historischen Verein“, wird de Ligt vom italienischen Transferexperte Fabrizio Romano zitiert. „Erik ten Hag hat die Anfänge meiner Karriere geprägt und weiß, wie er das Beste aus mir herausholen kann“, fügte er hinzu.