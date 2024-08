Transfer-News: BVB-Abschied? Adeyemi mit Klartext

„Mein Fokus liegt nur auf dem BVB, das war auch schon so, bevor diese Gerüchte aufgekommen sind. Für mich war immer klar für den BVB zu spielen. Ich habe mich vor zwei Jahren ganz bewusst für Dortmund entschieden und diese Mission ist auch noch nicht erfüllt“, sagte Adeyemi in einem Bild -Interview.

Karim Adeyemi denkt aktuell nicht an einen BVB-Abschied

Adeyemi wehrt sich gegen Gerüchte

Auch fungiert sein Vater entgegen anders lautender Berichte nicht als sein neuer Berater. „Mein Team um mich herum besteht aus mehreren Personen, mein Vater ist und bleibt mein Vater, auch wenn er schon immer ein wichtiger Ratgeber war und auch bleibt. Das ist mir wichtig und das wird auch so bleiben“, erklärte Adeyemi.

Adeyemi schwärmt von Sahin

Über den neuen Trainer Nuri Sahin äußerte er sich nur positiv: „Nuri tut mir und der Mannschaft sehr gut. Wir hatten sehr gute Gespräche von Anfang an. Er vertraut mir und ich vertraue ihm.“

Ex-Bayern-Flop zurück in die Heimat

Adeyemi wechselte 2022 für 30 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zum BVB, sein Vertrag läuft noch bis 2027. In den vergangenen zwei Jahren hatte Adeyemi immer wieder mit Formschwankungen und fehlender Konstanz in seinen Leistungen zu kämpfen.

Wegen Loredana: Adeyemi wird deutlich

„Sie lenkt mich nicht ab, sie unterstützt mich“, sagte Adeyemi. „Bei jedem Heimspiel ist sie im Stadion, obwohl das für sie als bekannte Person auch nicht immer so leicht ist.“ Trotzdem sei sie für ihn da und er auch für sie. „Es ist schade, wenn Menschen uns nur auf das reduzieren, was sie in sozialen Netzwerken von uns sehen.“