BVB: Moukoko schon weg - was wird aus Özcan?

Im dritten Anlauf klappt der Transfer nun offenbar doch noch: Nach SPORT1 -Informationen steht ein Wechsel von Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund zum OGC Nizza in die Ligue 1 unmittelbar vor dem Abschluss - der 19-Jährige befindet sich auf dem Weg zum Medizincheck beim französischen Traditionsklub, fehlte am Dienstag im BVB-Training.

Auch unter Dortmunds Neucoach Nuri Sahin hatte der im Angriff schon seit Langem auf dem Abstellgleis stehende Moukoko zuletzt keine Chance mehr bekommen. In den zwei bisherigen Pflichtspielen stand der zweimalige Nationalspieler nicht im BVB-Kader. Laut Medienberichten ist zunächst eine Leihe nach Nizza geplant. Der Deal soll eine Kaufoption beinhalten, Moukokos Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2026.

Kehl spricht auch über Özcan-Situation

Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hatte dazu am Montag beim Sport-Bild-Award in Hamburg bei SPORT1 angedeutet: „Es ist wichtig, dass man mit den Jungs offen gesprochen und die Thematik benannt hat. Am Ende brauchen wir in den nächsten Tagen natürlich auch Klarheit, und die werden wir bekommen.“