Transfer-News: Gruda vor Bundesliga-Abgang! Jagt Hürzeler DFB-Shootingstar?

Bundesliga-Shootingstar Brajan Gruda steht offenbar vor einem Wechsel in die Premier League. Fabian Hürzelers neuer Klub Brighton & Hove Albion soll den DFB-Youngster locken.

Darf sich Fabian Hürzeler über einen DFB-Shootingstar in seinem Team freuen? Wie Sky am Montagabend vermeldet, soll Mainz-Juwel Brajan Gruda vor einem Wechsel in die Premier League stehen.