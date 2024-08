Transfer-News: Kompanys Ex-Klub holt großen Namen

Laut Medienberichten reiste Mendes schon Anfang der Woche zu den finalen Verhandlungen nach England. Dort einigte sich der Spieler mit dem Ex-Klub von Bayern-Trainer Vincent Kompany auf einen Vertrag bis 2026. Erst im Sommer 2023 unterschrieb Mendes bei den Katalanen und kam in der U19 zum Einsatz, nachdem er in einem Probetraining überzeugt hatte. Nach nur einem Jahr kehrt er dem Ex-Klub seines Vaters wieder den Rücken, Ronaldinho spielte insgesamt fünf Jahre für den spanischen Spitzenklub.

Mendes: Debüt schon am Samstag?

Zuvor hatte der 19-jährige Mendes vier Jahre lang in der Jugendabteilung von Cruzeiro Belo Horizonte gespielt und sich dort den Ruf eines vielversprechenden Talents erworben. Allerdings konnte er in Spanien nicht so überzeugen, dass er es in die erste Mannschaft von Barça geschafft hätte. Zum Ende seines Einjahresvertrags konnten sich beide Seiten nicht auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit einigen.