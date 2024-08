Transfer-News: Kramer nennt Wunschziel! "Juckt mich voll"

Wie geht es weiter mit Christoph Kramer? Der 33-Jährige ist nach der Vertragsauflösung bei Borussia Mönchengladbach noch vereinslos, doch nun spricht der Weltmeister von 2014 darüber, was für einen Transfer er sich vorstellen könne.

Kramer: „Habe das für mich entschieden, dass...“

Er will nun auf sich zukommen lassen, was passiert: „Ich habe das für mich entschieden, wie ich das schon in meiner Pubertätsphase gemacht habe, dass ich wirklich nur noch Dinge mache, die mir Spaß machen.“