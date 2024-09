„Entscheidung meines Herzens“: Moukoko erklärt Dortmund-Abgang

„Die Gespräche mit dem Sportdirektor und dem Trainer liefen schnell. Ich habe gespürt, dass ich hier gebraucht werde, und es war einfach, meine Entscheidung zu treffen“, fuhr der Stürmer fort, der mit dem Klub aus Südfrankreich Titel gewinnen will. „Ich hoffe, dass wir am Ende der Saison etwas feiern können.“

„Sie wollen um Europa spielen und streben die Champions League an. Es gibt eine sehr gute Zukunft in diesem Verein“, tat Moukoko außerdem kund, der den BVB per Leihe inklusive Kaufoption verließ.