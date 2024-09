Tuchel-Liebling auf peinlichen Abwegen

Von einer „peinlichen Situation“ sprach Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps zuletzt , als es um die Lage von Adrien Rabiot ging, der bei der Europameisterschaft in Deutschland noch unangefochtener Stammspieler der Équipe Tricolore war - nun aber erst gar nicht für die Nationalmannschaft nominiert wurde.

Leistungstechnische Gründe hat seine Nicht-Berücksichtigung allerdings nicht. Vielmehr geht es dem konsequenten Deschamps darum, dass Rabiot seit seinem nicht verlängerten Vertrag bei Juventus Turin bis jetzt keinen neuen Klub gefunden hat. Seit dem 1. Juli ist der Franzose vereinslos - was er sich wiederum selbst zuzuschreiben hat.

Denn an Interessenten mangelte es nie. Juventus hätte den Vertrag des zentralen Mittelfeldspielers laut übereinstimmenden Medienberichten auch gerne verlängert, allerdings „nur“ zu gleichbleibenden Bezügen bei einem jährlichen Salär von etwa acht Millionen Euro. Zusätzlich hatte man Rabiot, der 2019 nach einer öffentlich ausgetragenen Schlammschlacht von PSG nach Turin wechselte, sogar das Kapitänsamt in Aussicht gestellt.

„Er hatte eine Wahl“

Für den Franzosen, der von seiner Mutter Véronique vertreten wird, war das allerdings keine Option. Mit dem sich nähernden Ende von Rabiots sportlicher Laufbahn hoffte er auf lukrativere Angebote, die jedoch ausblieben. Rein sportlich hätte es für Rabiot, der mit Top-Klubs wie Liverpool, Barcelona, Real Madrid und Manchester United in Verbindung gebracht wurde, dagegen zahlreiche Optionen gegeben.

Eine entscheidende Rolle wird wohl auch „La dame de feu“ (Die Frau des Feuers) gespielt haben, wie seine Mutter und Beraterin Veronique in den französischen Medien seit einigen Jahren genannt wird. Während der Amtszeit von Trainer Thomas Tuchel bei Paris Saint-Germain war Rabiot vom Verein suspendiert worden, weil er seinen Vertrag nicht verlängern wollte.

Saudi-Klub bereitet Angebot vor

Wie die italienische Zeitung Corriere dello Sport kürzlich berichtete, soll sich nun aber eine neue Option für den Franzosen auftun. Ronaldo-Klub Al Nassr soll derzeit ein Angebot für den ablösefreien Mittelfeld-Allrounder vorbereiten, der in Saudi-Arabien jährlich 20 Millionen Euro verdienen könnte. Sportlich wäre der Abgang in den Nahen Osten selbstverständlich ein großer Rückschritt, aber finanziell wird mit diesem Angebot wohl kein europäischer Top-Klub mithalten können und wollen.

Saudi-Wechsel wäre kein Problem für Deschamps

Um seine Karriere in der Nationalmannschaft müsste er sich auch keine Sorgen machen, wenn er in eine sportlich unattraktivere Liga wie die Saudi Pro League wechseln sollte - anders als in den Niederlanden, wo Steven Bergwijn aufgrund seines Saudi-Wechsels aus der Nationalmannschaft befördert wurde.